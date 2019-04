Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Einbruch bei Baustoffhändler - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Baustoffhändlers in der Brunnenstraße eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Fenster der Firma auf. Sie stiegen in einen Büroraum und durchsuchten Aktenschränke. Im benachbarten Großraumbüro wühlten sich die Gauner durch mehrere Schränke. Auch Lagerraum, Aufenthaltsraum und der Besprechungsraum blieben nicht verschont. Die Eindringlinge warfen einen Blick in jeden Schrank. Trotz intensiver Beutesuche nahmen sie am Ende nichts mit. Am Einstiegsfenster entstand Sachschaden.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt in der Sache und sucht Zeugen. Es wird darum gebeten, verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort mitzuteilen (Hinweistelefon 07471 9880 0).

