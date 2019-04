Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Immendingen) Einbruch in Büro- und Lagerraum - Zeugen gesucht

Immendingen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Schwarzwaldstraße in ein kombiniertes Büro- und Lagergebäude ein. Dabei wurde die Plexiglasscheibe eines Rolltores teilweise mittels Feuer zerstört. Aus dem Gebäude wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der Sachschaden am Tor beläuft sich auf circa 500 Euro. Von der Schwarzwaldstraße aus, ist das Gebäude gut einzusehen. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462/9464-0, erbeten.

