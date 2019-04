Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auto gestreift - Verursacher flüchtig

VS-Villingen (ots)

Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hat am Donnerstagmorgen zwischen 08.05 Uhr und 09.15 Uhr ein Autofahrer verursacht, der einen geparkten Mitsubishi ASX gestreift hat. Vermutlich ist der Unfall beim Rangieren vor dem Arbeitsamt oder auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Altstadtstraße passiert. Anstatt den Vorfall zu melden, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Villingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter 07721 6010 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell