Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Einbrecher gelangen in Firma am Fohrenwald

Mönchweiler (ots)

In ein Firmengebäude am Fohrenwald eingebrochen sind Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag. Die Täter hebelten eine Seitentüre auf und verschafften sich so Zutritt. Auf ihrer Suche nach Beute durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Augenscheinlich wurden sie aber nicht fündig und zogen mit leeren Taschen wieder davon. Der entstandene Schaden durch den Einbruch liegt bei etwa hundert Euro. Das Polizeirevier Villingen hat Ermittlungen eingeleitet.

