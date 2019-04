Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach-Kappel) Einbruch in Gasthaus

Niedereschach-Kappel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Einbrecher in eine Gaststätte in der Eschachstraße eingestiegen. Der Dieb verschaffte sich Zutritt und hatte es auf Bargeld abgesehen. Er brach mehrere Kassen auf und machte sich im Anschluss mit der gefundenen Beute von mehr als tausend Euro aus dem Staub. Das Polizeirevier Villingen ermittelt gegen den Täter.

