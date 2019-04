Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Radfahrer von Auto aufgeladen

VS-Villingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagmorgen ein Radfahrer zugezogen der an der Ecke der Bertholdstraße in die Warenburgstraße von einem Auto erfasst wurde. Der 75-jährgie Toyotafahrer bog von der Warenburgstraße nach links in die Bertholdstraße ein und übersah dabei den Radler. Dieser überquerte die Bertholdstraße in Richtung Innenstadt. Der 66-jährgie Radfahrer zog sich eine schwere Verletzung am Bein zu. Er musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell