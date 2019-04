Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Polizei sucht nach Unfallflucht nach rotem Kleinwagen

Hüfingen (ots)

Da er am Donnerstagmittag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr einen geparkten Ford Focus in der Luzian-Reich-Straße angefahren hat, ist die Polizei in Donaueschingen aktuell auf der Suche nach dem Fahrer eines roten Kleinwagens. Der flüchtige Fahrer streifte, nach aktuellen Erkenntnissen beim Ausparken von einem Parkplatz auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße, den weißen Focus. Dadurch entstand an dem weißen Auto ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter 0771 837830 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell