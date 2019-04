Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Brand in Waldstück bei Hubertshofen

Donaueschingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.53 Uhr ist es in einem Waldstück bei Hubertshofen zu einem Brand gekommen, von dem mehr als ein halbes Hektar Fläche betroffen war. Das brennende Waldstück im Gewann Oberholz, das in etwa die Größe eines Fußballfeldes hatte, wurde von einem Förster bemerkt. Dieser verständigte die Feuerwehr, welche mit Unterstützung von Wärmebildaufnahmen des Polizeihubschraubers auch die letzten Glutnester ausmachte und löschte. Der entstandene Flurschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wie der Brand entstanden ist, kann bislang nicht gesagt werden. Hinweise auf ein strafbares Verschulden gibt es bislang nicht.

