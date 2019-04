Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Backofen brennt

Baiersbronn (ots)

Am Donnerstag ist in der Straße Am Bühl ein nicht ausgeschalteter Backhofen überhitzt.

Als die Eigentümerin der Wohnung gegen 16.15 Uhr nach Hause kam, schlug ihr beim Öffnen des Wohnungseingangs bereits starker Rauch entgegen. Sie verständigte sofort die Feuerwehr. Die Baiersbronner Wehr, mit 4 Fahrzeugen und 30 Mann angerückt, löschte den Brand. Sie stellten fest, dass der Backofen in Betrieb war. Die 58-Jährige hatte vergessen, ihn auszuschalten, als sie gegen 14.30 Uhr die Wohnung verließ. Ihr Hund und mehrere Katzen wurden Opfer der starken Rauchentwicklung. Nach einer ersten Einschätzung dürfte der entstandene Sachschaden bei zirka 60.000 Euro liegen. Wegen der starken Verrußung ist die Wohnung bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

