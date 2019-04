Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Nachträgliche Unfallmeldung - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Dornhan (ots)

Am Donnerstag vergangene Woche wurde auf dem Edeka-Parkplatz in der Siemensstraße zwischen 10.55 und 11.30 Uhr eine Skoda Fabia hinten links beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Skoda und beging anschließend Unfallflucht. An der beschädigten Stelle waren helle fremde Lackantragungen zus sehen. Hinweise bitte an die Polizei Oberndorf, Tel. 07423/8101-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell