Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhrenbach) Autofahrer nach Unfall verstorben

Vöhrenbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 09.50 Uhr,kam ein 71-jähriger Audi-Fahrer auf der Kreisstraße 5734, von Vöhrenbach in Richtung Herzogenweiler fahrend, aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, schanzte über eine Böschung sowie einen kleinen Bachlauf und kam schließlich in einem leichten Gehölz zum Stillstand. Zeugen des Unfalls leisteten sofort Hilfe. Der 71-Jährige war in seinem Fahrzeug noch kurz ansprechbar, verlor jedoch plötzlich das Bewusstsein und verstarb noch an der Unfallestelle. Die Unfallermittlungen der Verkehrspolizeidirektion Zimmern sind noch nicht abgeschlossen. Bislang ist nicht geklärt, ob der plötzliche Tod des 71-Jährigen Folge des Unfallgeschehens war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Vorerkrankungen zum Tod des 71-Jährigen führten. Andere Personen wurden nicht verletzt.

