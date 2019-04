Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Windhose reist Teil eines Verkehrszeichens ab - Pkw getroffen - keine Verletzte

Vöhringen (ots)

Eine 46-jährige BMW-Fahrerin hatte am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, großes Glück, als die Windschutzscheibe ihres Fahrzeuges auf der Autobahn 81, zwischen Oberndorf und Sulz, von einem Kunststoffteil eines beschädigten Verkehrszeichens getroffen wurde. Die 46-Jährige fuhr nach eigenen Angaben mit einer Geschwindigkeit von circa 120 km/h als das circa 180 x 8 cm große Teil die Windschutzscheibe traf und diese total beschädigte. Der Frau gelang es ihr Fahrzeug sicher anzuhalten. Verletzt wurde sie nicht. Nach ersten Ermittlungen hatte der Starkwind das zusätzlich an einer fest installierten Verkehrslenkungstafel angebrachte Teil losgerissen. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

