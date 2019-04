Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Motorradfahrer prallt gegen Lkw und verletzt sich leicht

Rottweil (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwochnachmittag die Heerstraße in Richtung Stadionstraße. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der unerfahrene Zweirad-Fahrer die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte mit einem verkehrsbedingt wartenden Lkw. Der 18-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen an den Handgelenken zu.

