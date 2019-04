Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Fridingen) Vorfahrtsverletzung - zwei Leichtverletzte

Fridingen (ots)

Die 74-jährige Fahrerin eines Skodas befuhr am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, die Friedenstraße in Richtung Gartenstraße. An der Kreuzung missachtete die Frau die Vorfahrt eines von rechts kommenden 23-jährigen Smart-Fahrers. Es kam zur Kollision. Die 74-Jährige Unfallverursacherin sowie der 23-jährige Smart-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

