Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Gebäudebrand - hoher Sachschaden - keine Verletzte

Spaichingen (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 05.00 Uhr kam es in der Angerstraße, in einem städtischen Wohngebäude für sozialbedürftige Menschen zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tuttlingen brach das Feuer in einem Wirtschaftsraum im Erdgeschoss aus. Die Decke zwischen Erd- und erstem Obergeschoss wurde durch die Flammen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Alle sieben im Haus befindlichen Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie wurden nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde ein Brandsachverständiger mit der Klärung der Brandursache beauftragt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Feuerwehren Spaichingen und Aldingen waren mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Diese konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Bewohner des evakuierten Gebäudes sind von der Stadt mittlerweile anderweitig untergebracht.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell