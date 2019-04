Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten- Aach) Vor Fußgängerin entblößt - Polizei ermittelt gegen Radfahrer

Dornstetten-Aach (ots)

Auf dem Fußweg zwischen dem Friedhof in Aach und Wittlensweiler hat am Samstagmittag gegen 15.30 Uhr ein Radfahrer vor einer Fußgängerin die Hose heruntergelassen. Die 81-jährige Frau saß auf einer Sitzbank entlang des Verbindungswegs, als sie auf den Radfahrer traf. Der Radler, den die Frau als etwa 55 bis 60 Jahre alt beschreibt, fuhr erst vorbei und machte dann kehrt. Dabei hatte der Mann bereits seine schwarze Hose herunter gezogen und sich entblößt. Er sprach die Frau gezielt an und forderte sie auf sich ebenfalls zu entkleiden. Die 81-Jährige ging nicht näher auf die Ansprache ein und lief davon. Der Mann fuhr mit seinem augenscheinlich älteren Fahrrad zurück in Richtung Wittlensweiler. Der Polizeiposten Dornstetten hat aufgrund dieses Vorfalles nun Ermittlungen gegen den bislang nicht bekannten Mann, der laut der angesprochenen Frau etwa 170 cm groß war und einen grauen lockigen Kinnbart und graue lockige Kopfhaare hatte, eingeleitet. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder sonstige Hinweise zu dem Radfahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Dornstetten, Tel. 07443 9642660, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell