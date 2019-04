Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen - Unfall auf der Kreisstraße nach Nordstetten

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07.12 Uhr hat eine Autofahrerin beim Abbiegen von der Kreisstraße zwischen Villingen und Nordstetten ein entgegenkommendes Auto übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Die 46-jährige Frau war in Richtung Nordstetten unterwegs und wollte nach links in den Villinger Außenring abbiegen. Nach Angaben der Fahrerin hat sie den entgegenkommenden Renault aufgrund der blendenden Sonne nicht gesehen. Beim Zusammenstoß mit ihrem Daimler entstand ein Schaden von etwa 9.000 Euro. Verletzt hat sich niemand. Der Daimler, sowie der Renault der 18-jährigen entgegenkommenden Fahrerin musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

