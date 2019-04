Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auto auf Parkplatz von Möbelhaus angefahren

VS-Villingen (ots)

Einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat am Mittwoch ein Autofahrer verursacht, der beim Rangieren in einer Parklücke auf dem Parkplatz des Möbelgeschäfts XXL Lutz im vorderen Eckweg einen anderen Wagen touchiert hat. Die Halterin des angefahrenen Ford Fiesta hatte ihr Auto in der Zeit von 12.10 Uhr bis 13.10 Uhr dort geparkt. Das Polizeirevier Villingen ermittelt wegen Unfallflucht. Hinweise werden unter Tel. 07721 6010 erbeten.

