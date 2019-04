Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auto gestreift und davon gefahren

VS-Schwenningen (ots)

Ein am Straßenrand geparktes Auto gestreift hat im Laufe des Mittwochs ein Unbekannter in der Burgstraße. Der Eigentümer parkte seinen Audi A3 in der Zeit von 08.50 Uhr bis 18.30 Uhr an der Straßenseite und musste am Abend den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro feststellen. Das Polizeirevier Schwenningen hat gegen den Flüchtigen Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet unter Tel. 07720 85000 um Hinweise.

