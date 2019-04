Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Vergebliche Ausweichmanöver: Frau leicht verletzt - 27.000 Euro Schaden

Winterlingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Harthausen auf der Scherr und Veringenstadt ist eine 27-jährige Frau leicht verletzt worden.

Gegen 16.20 Uhr fuhr ein VW Bus auf der Landstraße in Richtung Veringenstadt. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam der 50-jährige Fahrer nach rechts auf den Randstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte der 50-Jährige stark nach links. Die Fahrerin eines entgegen kommenden Personenkraftwagens wich sofort nach rechts aus. Dabei streifte die 27-Jährige mit ihrem Nissan die Leitplanke und prallte danach gegen den VW Bus. Dessen Fahrer hatte, um die Kollision zu vermeiden, ebenfalls ein Ausweichmanöver gestartet, beim dem er nach rechts in die Böschung fuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Nissanfahrerin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

