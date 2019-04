Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) In der Zuberkurve Vorfahrt genommen

Dornstetten (ots)

Mit einem anderen Auto zusammengestoßen ist am Dienstagmorgen ein Fahrer, der mit seinem Auto von der B28 aus Richtung Dornstetten kommend links nach Freudenstadt abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt einer Fahrerin missachtete. Die 44-jährige Frau war auf der Landstraße ebenfalls in Richtung Freudenstadt unterwegs. Sie, sowie der 80-jährige Unfallverursacher, wurden nicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt 5.500 Euro. Der Mercedes der Fahrerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell