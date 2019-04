Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen-Schlatt) Brand in Einfamilienhaus

Hechingen-Schlatt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05.30 Uhr hat in der Brunnenwörthstraße aus noch nicht geklärter Ursache ein Einfamilienhaus gebrannt. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte den Brand am frühen Morgen und verständigte die Rettungskräfte. Dank des Einsatzes der Feuerwehren Hechingen und Schlatt mit insgesamt 42 eingesetzten Helfern konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und letztendlich gelöscht werden. Der am Gebäude entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 80.000 Euro. Da das Haus seit einiger Zeit nicht bewohnt wird, konnte glücklicherweise frühzeitig ausgeschlossen werden, dass bei dem Brand Bewohner zu Schaden gekommen sind. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

