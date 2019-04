Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) In Bar eingebrochen - Automaten gewaltsam geöffnet

Tuttlingen (ots)

Über Ostern brachen Unbekannte in der Freiburger Straße in eine Bar ein. In der Gaststätte öffneten sie gewaltsam mit einem Werkzeug einen Zigarettenautomaten sowie drei Spielautomaten. Über den Diebstahlsschaden liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden ist beträchtlich. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

