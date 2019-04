Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Einbruchsversuch in Gaststätte

Tuttlingen (ots)

Über Ostern versuchten bislang unbekannte Täter in ein Lokal in der Straße "In Wöhrden" einzubrechen. Mit einem Werkzeug beabsichtigten sie die Automatiktüre zur Gartenwirtschaft aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell