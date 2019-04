Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr und verletzt sich - berichtigte Meldung (Änderung Alter Motorradfahrer)

Deißlingen (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, im Kreisverkehr "Am Ganswasen" nachdem er zuvor, laut Aussage eines Zeugen, ins Schlingern gekommen war. Der Zweiradfahrer erklärte, ein Pkw habe ihm die Vorfahrt genommen, so dass er zu Fall kam. Der genaue Hergang des Unfallgeschehens ist noch unklar. Die Unfallermittlungen des Polizeireviers Rottweil dauern noch an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Rottweil, Tel. 0741/477-0 zu melden. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt.

