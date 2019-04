Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Kleidungsstücke entwendet - 18- und 35-Jährige erwischt

Rottweil (ots)

Zwei Frauen entwendeten am Dienstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "Saline" mehrere Kleidungsstücke. Sie entfernten die Etiketten und steckten die geklaute Kleidung zum Teil in eine Handtasche. Die 35-Jährige trug außerdem eine entwendete Hose sowie zwei geklaute Shirts unter ihrer eigenen Kleidung. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen. Der Gesamtwert der gestohlenen Kleidung beläuft sich auf 119,50 Euro.

