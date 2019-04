Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Freudenstadt (ots)

Ungebremst auf ein anderes Auto aufgefahren ist am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr ein Fahrer auf Höhe der Bacherkreuzung. Der 30-jährige Mann war auf der B28 in Richtung Freudenstadt unterwegs, als er im Kreuzungsbereich auf den langsam vor ihm fahrenden Opel fuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich dann heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Er musste die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein gab der 30-Jährige freiwillig heraus. An seinem Seat und dem vorrausfahrenden Opel entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

