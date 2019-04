Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Vorfahrt nicht beachtet

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer hat am Dienstag, gegen 22 Uhr, auf der Bundesstraße 33 einen Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer und rund 9.000 Euro Sachschaden verursacht. Der Autofahrer bog an der Schorenkreuzung von der L 177 auf die B 33 ein und missachtete die Vorfahrt eines 50-jährigen Motorradfahrers, der in Richtung St. Georgen unterwegs war. Der Biker wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert.

