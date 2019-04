Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Rollerfahrer im Kreisverkehr übersehen

Balingen (ots)

Da sie am Dienstagmorgen beim Fahren in den Kreisverkehr einen Rollerfahrer übersehen hat, muss sich nun einen Autofahrerin für einen Unfall verantworten, bei dem der 17-jährige Zweiradfahrer verletzt wurde. Die 51-jährige Autofahrerin kam aus der Straße "Hauptwasen", als sie das Moped übersah. Durch den Zusammenstoß stürzte der 17-jährige Fahrer und verletzte sich leicht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

