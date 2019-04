Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Weilstetten) Pelletheizung löst Kaminbrand aus

Balingen-Weilstetten (ots)

Am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr wurde durch eine Anwohnerin über Notruf ein Kaminbrand in der Straße "Heimgarten" gemeldet. Wie sich herausstellte hatten heiße Gase der Pelletheizung Glanzruß im Schornstein entzündet. Da an einer Stelle im Keller Flammen aus einem Rohr schlugen, übernahm die 40-jährige Anruferin kurzerhand selbst die Löscharbeiten. Es entstand kein Schaden. Vorsichtshalber wurde die 40-Jährige im Krankenhaus untersucht.

