POL-TUT: (Hechingen-Stetten) Böller gezündet

Hechingen-Stetten (ots)

Ein gezündeter Böller hat am Dienstagmorgen in Stetten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Einsatz gebracht.

Gegen 10.15 Uhr hörten Anwohner in der Bachstraße eine "Explosion". Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden verständigt. Bei einer ersten Nachschau konnte aber weder Feuerwehr noch Polizei etwas Verdächtiges feststellen. Da der Grund für den "Kracher" zunächst unklar blieb, wurden die anwesenden Bewohner des betroffenen Hauses vorsorglich evakuiert. Erst die Rückkehr des Hausherrn brachte die notwendige Klarheit: ein Besucher des Hauses hatte auf dem Grundstück einen alten Böller "krachen" lassen. Feuerwehr, DRK und Polizei konnten wieder abrücken. Die Stadt Hechingen wurde über den Sachverhalt informiert.

