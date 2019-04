Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Bad Dürrheim (ots)

Das Auslösen der Alarmanlage hat am Montag, gegen 21.40 Uhr, Einbrecher in der Lerchenstraße in die Flucht geschlagen. Die unbekannten Täter hebelten an einem Kellerfenster das Gitter ab und stemmten das Kellerfenster auf. Beim Betreten des Gebäudes lösten die Eindringlinge die Alarmanlage aus und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen (Tel.: 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

