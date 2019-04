Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Ehepaar von Motorrad angefahren

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein Ehepaar, beide 59-Jahre alt, ist am Montag, kurz vor 12 Uhr, auf der Landesstraße 181 von einem Motorrad angefahren worden. Der 73-jährige Motorrad-Fahrer war von Peterzell kommend in Richtung Königfeld unterwegs. Im Kreisverkehr fuhr der Biker in Richtung Burgberg aus. Wenige Meter nach dem Kreisverkehr erfasste der 73-Jährige das Ehepaar, welches die Straße überquerte. Mit Knochenbrüchen musste das Paar ins Klinikum eingeliefert werden. Der Sachschaden am Motorrad wird auf rund 200 Euro geschätzt.

