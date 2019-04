Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Über die Feiertage neun Autoscheiben zertrümmert

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Gründonnerstag und Ostermontag in Tuttlingen an neun Personenkraftwagen Scheiben zertrümmert. Betroffen waren Fahrzeuge ganz unterschiedlicher Hersteller in der Zeughausstraße, auf dem Donauspitz und in der Eisenbahnstraße. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell