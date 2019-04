Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld) Motorrad fährt zwei Fußgänger an

Königsfeld (ots)

Am Königsfelder Kreisel hat ein Motorrad am Ostermontag zwei Fußgänger angefahren.

Der Motorradfahrer kam gegen 11.50 Uhr auf der L177 aus Richtung Peterzell. Am Kreisverkehr nahm er die zweite Ausfahrt via Burgberg. An der Querungshilfe für Fußgänger erfasste der 73-Jährige mit seiner Kawasaki einen Mann und eine Frau, die gerade die L181 überquerten. Die beiden Fußgänger wurden schwer verletzt und nach der Erstbehandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An der Kawasaki entstand nur geringer Sachschaden.

