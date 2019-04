Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald) VW Golf kracht gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Seewald (ots)

Am späten Sonntagabend ist ein Autofahrer auf der B294 zwischen Besenfeld und Freudenstadt von der Fahrbahn abgekommen.

Der 35-Jährige fuhr mit seinem VW gegen 20.25 Uhr in Richtung Freudenstadt. Nach einer leichten Rechtskurve kam er aus bisher nicht bekanntem Grund nach links von der Bundesstraße ab. Nach zirka 30 Metern Fahrt auf dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn streifte der VW zunächst einen Baum. Danach stieß der 35-Jährige mit seinem Golf frontal gegen einen zweiten Baum, der dabei entwurzelt wurde. Der Mann war in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht. An dem VW Golf entstand ein Schaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Ein Abschleppdienst musste ihn bergen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B294 voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Freudenstadt und Seewald waren mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften am Unfallort.

