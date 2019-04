Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Audi fährt gegen Baum - Drei Personen verletzt

Tuttlingen (ots)

In der Nacht zum Ostermontag ist ein Audi A3 auf der Fahrt vom Tierheim in Richtung Aichhalder Hof von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Der 25-Jährige kam in der etwa auf halber Strecke gelegenen Haarnadelkurve von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der Audi gegen einen Baum. Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer verletzten sich leicht. Polizei und Rettungsdienst verständigten sie selbst. Nach der Erstversorgung kamen alle drei Audi-Insassen ins Krankenhaus. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Unfallursache ist noch unklar. Alkohol war nicht mit im Spiel.

