POL-TUT: (Oberndorf a.N.) Schlagkräftige Ebay-Kunden in der Brandeckerstraße - Anbieter wird beraubt

Oberndorf a.N. (ots)

Bei der Abwicklung eines E-Bay Geschäfts in der Brandeckerstraße ist der Anbieter am Sonntagmittag von seinen zwei "Kunden" bei der Warenübergabe geschlagen und ausgeraubt worden.

Das Opfer hatte über Ebay eine Bitcoin-Hardware zum Verkauf angeboten. Am Ostersonntag erschien der Käufer in Begleitung eines weiteren Mannes in der Brandeckerstraße, um die Ware abzuholen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der Käufer die beiden Hardware-Pakete zuerst ins Auto laden und dann die vereinbarten 600 Euro Kaufpreis bezahlen. Der Anbieter forderte die sofortige Bezahlung und versperrte den Ausgang. Einer seiner "Besucher" schlug ihm daraufhin mehrfach ins Gesicht und zog ihn von der Wohnungstür weg. Der Andere öffnete die Tür. Danach verschwand das Duo samt der Ware in Richtung Parkhaus. Bezahlt haben sie nicht. Der Geschädigte nahm mit Unterstützung von Anwohnern die Verfolgung der Täter auf. Die Suche blieb erfolglos. Durch die Schläge gegen den Kopf wurde der Beraubte nicht unerheblich verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Raubdelikts.

