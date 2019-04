Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Bühlinger Ortsschild in der Stadionstraße herausgerissen

Rottweil (ots)

Das Bühlinger Ortsschild am Ortseingang in der Stadionstraße ist in der Nacht zum Ostermontag von Unbekannten aus dem Boden gerissen worden. Die Täter warfen es auf die Straße. Passanten sahen das Schild gegen 22.50 Uhr auf der Stadionstraße liegen, legten es zur Seite und verständigten die Polizei. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich zu melden (Telefon 0741 477 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell