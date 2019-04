Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Beim links Abbiegen den Gegenverkehr übersehen

Baiersbronn (ots)

An der Einmündung der L350 in die B462 zwischen Schönegründ und Huzenbach sind am Samstag nach einem Abbiegefehler zwei Personenkraftwagen heftig zusammen gestoßen.

Ein Mercedes bog gegen 15.15 Uhr von der Bundesstraße nach links in Richtung Besenfeld ab. Dabei übersah der 37-jährige Fahrer einen entgegen kommenden VW Golf. Es kam zu einer heftigen Kollision, bei der der Verursacher und die beiden Insassen des Volkswagens leicht verletzt wurden. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort kamen alle Drei ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 5000 Euro. Die Schäden waren so erheblich, dass für beide Autos ein Abschleppdienst gerufen werden musste.

