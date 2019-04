Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) VW "schanzt" bei der Heubergschanze - Fahrer verletzt

Meßstetten (ots)

Im Bereich der Ausfahrt von der Heubergschanze auf die Kreisstraße Richtung Lautlingen ist ein VW-Fahrer am Freitagmorgen förmlich abgehoben und nach freiem Flug in der gegenüber liegenden Böschung gelandet.

Gegen 11.20 Uhr fuhr der 75-Jährige auf der Zufahrt von den Sprungschanzen in Richtung der Kreisstraße. Im Einmündungsbereich hob sein VW an einer kurzen Steigung ab, flog über die Kreisstraße hinweg und landete unsanft in der angrenzenden Böschung. Der PKW rutschte noch einige Meter die Böschung hinauf. Am Ende blieb er auf der Beifahrerseite liegen. Der 75-Jährige war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Meßstetten geborgen werden. Die Bergung verzögerte sich, weil das Auto zuerst gegen Abrutschen gesichert werden musste. Nach Bergung und notärztlicher Versorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Unfallursache ist noch unklar. Auf jeden Fall war der Mann zu schnell. Den Grund für sein zu hohes Tempo werden die weiteren Unfallermittlungen ergeben. An dem VW entstand Totalschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

