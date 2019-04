Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Fiat Panda nimmt Audi die Vorfahrt - 20.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Beim Überqueren der Rietenstraße hat am Samstagnachmittag ein Fiat Panda einem Audi SQ5 die Vorfahrt genommen.

Kurz nach 17 Uhr fuhr der Fiat Panda auf der Enzstraße. Am Ende der Enzstraße wollte die 19-jährige Pandafahrerin die Rietenstraße in Richtung Dickenhardstraße überqueren. Dabei übersah sie den in Richtung Salinenstraße fahrenden Audi und nahm ihm die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision ist ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro entstanden, davon alleine 15.000 Euro an dem Audi. Verletzt wurde niemand.

