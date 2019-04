Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen) Auffahrunfall unter Motorrädern - Bikerin verletzt

Furtwangen (ots)

An der Einmündung der L173 in die B500 zwischen Neukirch und Furtwangen sind am Samstagabend zwei Motorräder aufeinander gefahren.

Eine Motorradgruppe war gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Furtwangen unterwegs. An der Einmündung der Landstraße aus Richtung Gütenbach hielt der vorderste Motorradfahrer verkehrsbedingt an. Seine hinter ihm fahrende Bikerkollegin erkannte das zu spät und fuhr auf. Gestürzt ist zwar niemand. Trotzdem erlitt die 27-jährige Motorradfahrerin Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie deswegen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Der Sachschaden blieb gering.

