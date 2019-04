Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Talheim) PKW nimmt Motorrad die Vorfahrt - Motorradfahrer schwer verletzt

Talheim (ots)

Nach einer Vorfahrtsmissachtung an der Abfahrt von der B523 auf die K5919 sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin am Samstagmittag gestürzt.

Gegen 12.30 Uhr war das Ehepaar mit dem Motorrad auf der Kreisstraße von Talheim kommend in Richtung Tuningen unterwegs. An der Abfahrt von der B523 bog ein BMW direkt vor der Moto Guzzi nach links in Richtung Tuningen ab. Der BMW-Fahrer hatte das Motorrad nicht kommen sehen und nahm ihm die Vorfahrt. Der 77-jährige Motorradfahrer und seine 65-jährige Frau stürzten bei der Kollision. Während sich die Frau nur leicht verletzte, erlitt ihr Mann schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte sie der verständigte Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

