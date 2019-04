POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mazda rammt Opel - Verursacher alkoholisiert

Polizeipräsidium Tuttlingen

In der Schützenstraße hat es in der Samstagnacht beim Zusammenstoß von zwei Personenkraftwagen heftig gekracht.

Gegen 21.25 Uhr fuhr ein Mazda auf der Schützenstraße in Richtung Rottweiler Straße. Im Bereich "Vorderer See" stieß dessen Fahrer gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Opel Corsa. Der 42-Jährige versuchte nach dem Unfall weiter zu fahren. Die Beschädigungen an seinem Auto hinderten ihn daran. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann getrunken. Ein Alkoholtest, den die Unfallermittler der Polizei bei ihm durchführten, ergab umgerechnet 1,2 Promille. Folgen waren eine Blutentnahme und der Verlust des Führerscheins. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 9000 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden.

