Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Weißes Auto streift VW Bus - Verursacher fährt weiter

Winterlingen (ots)

10.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls auf der L449 zwischen Winterlingen und Bitz, bei dem am späten Samstagabend ein weißer PKW einen VW Bus streifte.

Der VW Bus fuhr gegen 21.20 Uhr auf der Landstraße in Richtung Winterlingen. In einer Rechtskurve kam ihm ein weißer PKW auf seiner Seite entgegen. Im Vorbeifahren streifte der PKW an dem VW Bus entlang und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Der Schuldige fuhr weiter. Sein Auto dürfte aber auch nicht ohne Schaden geblieben sein.

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, denen ein weißer PKW, vermutlich Oberklasse, mit neuem Unfallschaden auffällt werden gebeten, sich zu melden (Telefon 07432 955 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell