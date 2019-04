Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Gebüsch brennt

Horb a.N. (ots)

Am frühen Samstagabend hat in einem Gartengrundstück zwischen Ringmauerweg und der Altheimer Straße ein Gebüsch gebrannt. Als die Polizei am Brandort eintraf, standen etwa 10 Quadratmeter Heckenriegel in Flammen. Die Horber Feuerwehr löschte die Flammen. Brandursache war, nach den bisherigen Ermittlungen, abgelagerte Asche, in der sich wohl noch Glutreste befanden. Ein nahe stehendes Gartenhaus blieb unbeschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell