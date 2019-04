Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Drängler auf der B 27 - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Donaueschingen (ots)

Durch dichtes Auffahren und drängeln ist am Donnerstag, gegen 21 Uhr, ein Autofahrer auf der Bundesstraße 27 in Richtung Bad Dürrheim aufgefallen. Im Bereich des vierspurigen Ausbaues -Höhe Flugplatz- fuhr der bislang unbekannte Autofahrer auf mehrere Autos dicht auf und drängelte diese mittels Lichthupe vom linken Fahrstreifen. Eine 36-jährige Autofahrerin meldete sich bei der Polizei und erstattete Anzeige. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

