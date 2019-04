Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Motorrad-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Baiersbronn (ots)

Ein 24-jähriger Motorrad-Fahrer ist am Freitag, gegen 15.55 Uhr, auf der Landesstraße 401 alleinbeteiligt gestürzt. Der 24-Jährige war von Obertal in Richtung Ruhestein unterwegs. In einer Kurve verlor der Biker die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Der Verletzte wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

