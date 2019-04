Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Motorrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Rosenfeld (ots)

Ein 49-jähriger Motorrad-Fahrer hat sich am Freitag, gegen 13.10 Uhr, auf der Landesstraße 415 schwere Verletzungen zugezogen. Der Biker war von Rosenfeld in Richtung Geislingen unterwegs, geriet auf die Gegenspur und prallte gegen den Bordstein. In der Folge stürzte der 49-Jährige schwer. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

